«Ференцварош» сыграл вничью с «Кишвардой», продлив беспроигрышную серию до 10 матчей

Завершился матч 19-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Кишварда» принимала «Ференцварош». Игра проходила на стадионе «Варкерт». Главный арбитр матча Адам Фаркаш дал стартовый свисток в 19:00 по московскому времени. Команды не сумели отметиться забитыми мячами.

«Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате Венгрии сезона-2022/2023. Подопечные Станислава Черчесова продлили беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей. «Ференцварош» набрал 45 очков в 19 матчах сезона и опережает «Кечкемет» на 14 очков. «Кишварда» находится на третьем месте с 28 баллами.