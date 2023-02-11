Президент РПЛ Алаев поделился впечатлениями от Зимнего кубка

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился впечатлениями от Зимнего кубка РПЛ.
«Мероприятие мне очень понравилось. Было непросто его организовать. Но благодарны партнёрам и командам. Лига взяла на себя всю координацию турнира. Удалось пообщаться со всеми руководителями турнира. Многие уже звонили с предложениями по следующему году. Возможно, турнир станет традиционным. Может получиться хорошая история. Тот же пример Лиги наций, которая заменила простые матчи. Если будет хорошая организация с финансовым стимулированием, все только выиграют. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше болельщиков. Может, если бы турнир проводился в условном Сочи, их было бы больше.
РФС готовит большой проект со строительством базы там. Уверен, что всё получится. Надеюсь, что такой турнир проведём и там», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 11 февраля 2023
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