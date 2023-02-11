Глава РПЛ Алаев: судьи должны быть публичными. Опыт показал — они могут это делать

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о работе судей во время проведения Winline Зимнего кубка РПЛ, когда арбитры публично комментировали свои решения при просмотре спорных моментов через систему VAR.

«Если говорить об экспериментах, то получилось здорово. На таком уровне никто этого не делал. Мы были первыми. Конечно, вопросы есть всегда. Но в целом опыт положительный. Хотел бы поблагодарить судей, которые были в новой роли.



Говорить о том, что это можно перенести в РПЛ, я бы не стал. Но судьи должны быть публичными. И опыт показал, что они могут это делать. Чем раньше мы найдём механизмы и поймём, как это лучше работает, тем быстрее мы введём эту публичность. Чем раньше судьи к этому подготовятся, тем лучше.

Мне кажется, в РФС видят, что это положительный опыт. Надо это обсуждать и дальше думать, как делать публичность судей элементом игры», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.