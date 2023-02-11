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Хавбек «Краснодара» Баньяц: Ивич нашёл общий язык с каждым игроком

Хавбек «Краснодара» Баньяц: Ивич нашёл общий язык с каждым игроком
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Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал о главном тренере команды, своём соотечественнике Владимире Ивиче.

«Ивич? До «Краснодара» лично не знал, но слышал о нём. В Сербии Владимир Ивич был хорошим, известным игроком, его многие знают, но, когда он выступал, я был совсем маленький. Так что непосредственно за карьерой не следил. После его назначения я, конечно, погуглил про нашего нового коуча. Знаю, что в Израиле он добился успеха. Мне нравятся его методы работы. Много общается с игроками, нашёл с каждым общий язык.

Приятно, что «Краснодар» возглавил серб? Если честно, для меня это идеальный вариант (смеётся). Но он никак меня не выделяет, у нас рабочие отношения», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».

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