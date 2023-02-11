«Очереди нет». Алаев — о продаже телеправ на РПЛ за рубежом

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о ситуации с продажей прав на трансляции матчей лиги зарубежным каналам.

«Что касается международных прав, то очереди к нам не стоит. Но прорабатываем этот вопрос. Хотим, чтобы люди, которые находятся за границей, могли смотреть матчи РПЛ за рубежом. Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас нет большого желания покупать права РПЛ. Рассматриваем вариант создания айти-платформы для того, чтобы у всех была возможность смотреть матчи РПЛ», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Игры в Российской Премьер-Лиге возобновятся 3 марта. Турнирную таблицу соревнований возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 42 очка в 17 матчах.