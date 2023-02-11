В РПЛ рассказали, какими мячами планируют играть после ухода Nike из России
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос, будет ли компания Nike спонсором чемпионата в плане поставок спортивной атрибутики, а именно футбольных мячей. Напомним, ранее компания ушла с российского рынка после глобальных конфликтов.
«Nike? Мы рассматриваем несколько вариантов. Имеем возможность выбирать. Хоть Nike и ушла, мы рассматриваем разные механизмы. В том числе и Nike. Параллельный импорт и так далее. Наша задача, чтобы клубы имели возможность выбрать мячи и за это не платили. Главное, что мы не останемся без мячей», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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