Алаев — о встречах с УЕФА и АФК: РФС пытается усидеть на двух стульях? Я бы так не говорил
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о том, как проходят диалоги с УЕФА и Азиатской конфедерацией футбола (АФК).
«Деталей по встрече в Азии у меня нет. Я там не был. Пытается ли РФС усидеть на двух стульях? Я бы не так не говорил. Идёт нормальный, рабочий диалог», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее сообщалось, что Алаев получил приглашение на заседание комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу, которое состоится 25 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Президента РПЛ пригласили на мероприятие УЕФА впервые с 24 февраля 2022 года. Предполагается, что Европейский футбольный союз начал постепенное возвращение России на международную арену.
Новость по теме«Очереди нет». Алаев — о продаже телеправ на РПЛ за рубежом
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