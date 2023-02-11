Алаев — о встречах с УЕФА и АФК: РФС пытается усидеть на двух стульях? Я бы так не говорил

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о том, как проходят диалоги с УЕФА и Азиатской конфедерацией футбола (АФК).

«Деталей по встрече в Азии у меня нет. Я там не был. Пытается ли РФС усидеть на двух стульях? Я бы не так не говорил. Идёт нормальный, рабочий диалог», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее сообщалось, что Алаев получил приглашение на заседание комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу, которое состоится 25 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Президента РПЛ пригласили на мероприятие УЕФА впервые с 24 февраля 2022 года. Предполагается, что Европейский футбольный союз начал постепенное возвращение России на международную арену.