Алаев высказался об иске клубов РПЛ в CAS о приостановке контрактов иностранцами

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об иске российских клубов в CAS о приостановке контрактов иностранцами.

«Иски клубов в CAS? Я занимался всеми исками. Для меня они все беспрецедентные и спорные. Юристы это подтвердили. Это совсем не про право. Сейчас российские клубы не могут получить деньги за футболистов. Так ещё и накладывают санкции. Кроме как беспределом это назвать никак нельзя. РФС должен помочь клубам в этой ситуации. То есть клуб не может получить деньги, но должен платить навстречу. Мы писали в ФИФА.

Стоит ли идти в швейцарский федеральный суд? Любую возможность оспаривать надо рассматривать. Это база документов. Ведь никто не знает, что будет дальше. Моя позиция, что надо до последнего бороться в юридическом поле», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.