Президент РПЛ: Fan ID? Закон надо исполнять

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отказался комментировать введение на матчах турнира системы «паспорта болельщика» (Fan ID).

«Fan ID? Не обсуждаю законы, подписанные президентом. Его надо исполнять. Большой путь проделали. У системы много сложностей, но она работает лучше. Все клубы включились в работу. Сложностей много. Поставка оборудования и так далее. Клубы активно начинают работать с болельщиками», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Систему Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги в первой части нынешнего сезона тестировали в пяти городах — Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде. С весенней части сезона «паспорт болельщика» будет обязательным для посещения матчей РПЛ.