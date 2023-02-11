Президент РПЛ Алаев: позиция клубов — лучше играть, чем не играть

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о позиции клубов касательно будущего российского футбола. Напомним, с марта 2022 года национальная сборная и клубы не могут принимать участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за глобальных конфликтов.

«Позиция клубов? Лучше играть, чем не играть. Все понимают плюсы и минусы. Есть позиция, что хотелось бы играть», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что Алаев получил приглашение на заседание УЕФА в штаб-квартиру организации в Ньоне (Швейцария) для обсуждения вопросов по футзалу и пляжному футболу. Мероприятие должно состояться 25 апреля. Это будет первое участие главы РПЛ на подобных заседаниях с 24 февраля 2022 года.