Глава РПЛ ответил на вопрос о проверке РФС со стороны Счётной палаты Российской Федерации

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос о проверке Российского футбольного союза со стороны Счётной палаты Российской Федерации.

«Онлайн получение паспорта болельщика? Есть официальное поручение правительства эту опцию реализовать. Срок — март. Надеюсь, всё получится.

Проверки в РФС? Это нормальная рабочая процедура. Везде, где есть бюджетное финансирование, это проходит. В РФС очень щепетильно относятся к финансовой дисциплине. А кто эту тему развивает, мне непонятно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Российская Премьер-Лига возобновится 3 марта. Турнирную таблицу соревнований возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 42 очка в 17 матчах.