Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин назвал главную задачу «Монако» на вторую часть сезона в Лиге 1

Александр Головин назвал главную задачу «Монако» на вторую часть сезона в Лиге 1
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «ПСЖ» (3:1) в матче 23-го тура Лиги 1 поделился задачами команды на вторую половину чемпионата.

«Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди ещё достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

26-летний Головин в нынешнем сезоне в 30 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал семь результативных передач. «ПСЖ» с 56 очками идёт в турнирной таблице Лиги 1 на первом месте. «Монако» (44) — на втором месте. В следующем туре «Монако» сыграет с «Брестом».

Новость по теме
Александр Головин прокомментировал свой гол в победном матче «Монако» с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023