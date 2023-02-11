Александр Головин назвал главную задачу «Монако» на вторую часть сезона в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «ПСЖ» (3:1) в матче 23-го тура Лиги 1 поделился задачами команды на вторую половину чемпионата.

«Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди ещё достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

26-летний Головин в нынешнем сезоне в 30 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал семь результативных передач. «ПСЖ» с 56 очками идёт в турнирной таблице Лиги 1 на первом месте. «Монако» (44) — на втором месте. В следующем туре «Монако» сыграет с «Брестом».