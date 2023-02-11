«Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Ростова» в игре Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 11 февраля, состоялся последний матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Программу турнира, который досрочно выиграл московский «Спартак», закончили своим матчем «Ростов» и «Краснодар». Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал разгромную победу «быков» со счётом 4:0.

Голами в составе краснодарской команды отметились Кевин Ленини, Мозес Кобнан Дэвид и Джон Кордоба, оформивший дубль.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Краснодар» возобновит официальную часть сезона матчем с ЦСКА (23 февраля) в Фонбет Кубке России. «Ростов» 22 февраля сыграет на этом турнире с «Уралом».