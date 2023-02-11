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«Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Ростова» в игре Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Ростова» в игре Зимнего кубка РПЛ
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Сегодня, 11 февраля, состоялся последний матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Программу турнира, который досрочно выиграл московский «Спартак», закончили своим матчем «Ростов» и «Краснодар». Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал разгромную победу «быков» со счётом 4:0.

Голами в составе краснодарской команды отметились Кевин Ленини, Мозес Кобнан Дэвид и Джон Кордоба, оформивший дубль.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Краснодар» возобновит официальную часть сезона матчем с ЦСКА (23 февраля) в Фонбет Кубке России. «Ростов» 22 февраля сыграет на этом турнире с «Уралом».

Winline Зимний Кубок РПЛ. 3-й тур
11 февраля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 10'   0:2 Кобнан – 43'   0:3 Кордоба – 59'   0:4 Кордоба – 78'
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