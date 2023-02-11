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Ахметов — о Зимнем кубке РПЛ: хороший турнир, спасибо организаторам. Жаль, что не победили

Ахметов — о Зимнем кубке РПЛ: хороший турнир, спасибо организаторам. Жаль, что не победили
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от Зимнего Кубка РПЛ.

«Хороший турнир, хорошие команды, только положительные впечатления. Поэтому спасибо всем организаторам за этот турнир. Жаль, не удалось победить, но это предсезонный турнир, а главная задача у нас — в сезоне», — сказал Ахметов в послематчевом интервью.

«Краснодар» обыграл «Ростов», забив четыре безответных мяча. «Быки» заняли второе место в Зимнем кубке РПЛ. Победу одержал московский «Спартак».

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