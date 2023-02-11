«Унион» одержал волевую победу в матче с «Лейпцигом» и вернулся на 2-е место в Бундеслиге

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Лейпциг» принимал «Унион». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Главный арбитр матча Даниэль Шлагер дал стартовый свисток в 20:30 мск. Гости открыли счёт на 24-й минуте. Гол забил Бенджамин Хенрихс после передачи Андре Силвы. На 61-й минуте Яник Хаберер сравнял счёт, а на 72-й минуте Робин Кнохе вывел гостей вперёд, реализовав 11-метровый удар.

Таким образом, «Унион» вернулся на вторую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 42 очка в 20 играх. Команда отстаёт от «Баварии» на одно очко. «Лейпциг» занимает пятое место с 36 очками.