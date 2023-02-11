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«Унион» одержал волевую победу в матче с «Лейпцигом» и вернулся на 2-е место в Бундеслиге

«Унион» одержал волевую победу в матче с «Лейпцигом» и вернулся на 2-е место в Бундеслиге
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Лейпциг» принимал «Унион». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Главный арбитр матча Даниэль Шлагер дал стартовый свисток в 20:30 мск. Гости открыли счёт на 24-й минуте. Гол забил Бенджамин Хенрихс после передачи Андре Силвы. На 61-й минуте Яник Хаберер сравнял счёт, а на 72-й минуте Робин Кнохе вывел гостей вперёд, реализовав 11-метровый удар.

Таким образом, «Унион» вернулся на вторую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 42 очка в 20 играх. Команда отстаёт от «Баварии» на одно очко. «Лейпциг» занимает пятое место с 36 очками.

Германия - Бундеслига. 20-й тур
11 февраля 2023, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 2
Унион
Берлин
1:0 Хенрихс – 24'   1:1 Хаберер – 61'   1:2 Кнохе – 72'
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