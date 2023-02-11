«Севилья» уверенно обыграла «Мальорку» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании. Играли местная «Севилья» и «Мальорка». Финальный свисток Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири, отличившийся с паса Папа Гуя.

Гол Эн-Несири. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Итоговый счёт в матче установил Брайан Хиль в концовке первого тайма.

Гол Брайана Хиля. Видеоролик:

«Севилья» набрала 24 очка и занимает в турнирной таблице 12-е место. В следующем туре команда сыграет с «Райо Вальекано», но перед этим встретится с ПСВ в Лиге Европы. «Мальорка» (28) — 10-я.