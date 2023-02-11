Кимпембе по громкоговорителю обратился к фанатам «ПСЖ» после поражения в матче с «Монако»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе обратился к болельщикам команды, посетившим игру с «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции.

«Мы нуждаемся в вас, ребята. Вы будете нужны нам на домашнем матче с «Баварией» во вторник», — сказал Кимпембе.

Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик:

«ПСЖ» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 54 очками в 23 матчах. По потерянным очкам ближайшим конкурентом парижан являются «Марсель» и «Ланс», у которых по 46 очков и игра в запасе.

«ПСЖ» сыграл с «Монако» без форвардов Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Француз, как подтвердил главный тренер Кристоф Галтье, точно не сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Участие аргентинца остаётся под вопросом.