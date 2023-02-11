Игрок «Краснодара» Баньяц: родственники переживали, когда узнали, что я еду в Россию

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал о реакции родных на решение выступать в России, а также поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Что сказали родные, когда сказал, что еду в Россию? Для моей бабушки, мамы и сестры это было непросто, они все переживали. Ситуация в мире непростая, они беспокоились. Но, приехав в Россию, я сказал, что здесь всё хорошо. Проблем никаких нет. Чувствую себя очень комфортно.
Приезжали ли в гости? Ещё нет. Есть проблемы с прямыми перелётами в Россию, да и в Краснодаре аэропорт не работает. Неудобно.
Что думаю об уровне футбола в РПЛ? Это отличная лига. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что происходит на поле. Здесь футбол быстрее, чем в Сербии. Ещё удивила инфраструктура. Очень много крутых стадионов, тренировочных полей. У меня на родине и близко нет такого», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».
- 11 февраля 2023
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