Ахметов — о Головине: рад за него, желаю ему перейти действительно в топ-клуб

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов отреагировал на гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче чемпионата Франции с «ПСЖ».

«Сам гол не видел, но мы увидели, что он забил, поэтому рады за него. Следим; общаемся, только когда видимся, могу поздравить его, написать после игры. У него большой потенциал, желаю ему удачи и побыстрее сделать шаг вперёд, уехать действительно в топ-клуб. Где я его вижу? В Англии, Испании, в любой топ-команде, которая всегда борется за чемпионство и играет в Лиге чемпионов», — сказал Ахметов в послематчевом интервью.

Гол Головина помог «Монако» одержать победу со счётом 3:1. «Монако» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы, «ПСЖ» (54) остаётся первым.