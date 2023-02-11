Ахметов — о Головине: рад за него, желаю ему перейти действительно в топ-клуб
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов отреагировал на гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче чемпионата Франции с «ПСЖ».
«Сам гол не видел, но мы увидели, что он забил, поэтому рады за него. Следим; общаемся, только когда видимся, могу поздравить его, написать после игры. У него большой потенциал, желаю ему удачи и побыстрее сделать шаг вперёд, уехать действительно в топ-клуб. Где я его вижу? В Англии, Испании, в любой топ-команде, которая всегда борется за чемпионство и играет в Лиге чемпионов», — сказал Ахметов в послематчевом интервью.
Гол Головина помог «Монако» одержать победу со счётом 3:1. «Монако» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы, «ПСЖ» (54) остаётся первым.
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