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Галтье — об игре с «Монако»: я в ярости из-за катастрофического начала матча

Галтье — об игре с «Монако»: я в ярости из-за катастрофического начала матча
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поражение (1:3) в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако».

«Я в ярости из-за катастрофического начала. Третий мяч мы пропустили после контратаки. Отыграться с 1:3 уже было сложнее. Поэтому я зол.

У нас есть потери, в команде гулял вирус, но мы не будем этим прикрываться. Сейчас у нас сложный период — как у игроков, так и у фанатов. Во вторник нас ждёт важный матч с «Баварией», нам нужно объединиться, чтобы восстановить энергию, уверенность в себе и травмированных игроков», — приводит слова специалиста Goal.

«Монако» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. «ПСЖ» (54) продолжает лидировать в турнире.

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