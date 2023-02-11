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«Реал» обыграл «Аль-Хиляль» и стал победителем клубного чемпионата мира

«Реал» обыграл «Аль-Хиляль» и стал победителем клубного чемпионата мира
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Сегодня, 11 февраля, завершился финальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» сыграл с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Команды встретились на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мадридцы вышли вперёд на 13-й минуте встречи благодаря голу Винисиуса, точный пас ему отдал Карим Бензема. Через пять минут «сливочные» укрепили своё преимущество — забитый мяч на счету Федерико Вальверде. На 26-й минуте «Аль-Хиляль» смог сократить отставание в счёте — гол забил Мусса Марега.

На 54-й минуте в составе мадридцев отличился Карим Бензема после передачи Винисиуса. Через четыре минуты «Реал» довёл счёт до разгромного после забитого мяча Федерико Вальверде. На 63-й минуте Лусиано Вьетто сократил отставание «Аль-Хиляля» до двух мячей, но через шесть минут Винисиус, оформивший дубль, вновь сделал счёт разгромным. На 79-й минуте Лусиано Вьетто забил своей второй мяч в этой встрече, снова сократив гандикап мадридцев до двух мячей.

В оставшиеся минуты обе команды были близки к тому, чтобы увеличить количество голов в этой встрече, но цифры на табло не изменились. «Реал» одержал победу со счётом 5:3 и стал победителем клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира. Финал
11 февраля 2023, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Винисиус Жуниор – 13'   2:0 Вальверде – 18'   2:1 Марега – 26'   3:1 Бензема – 54'   4:1 Вальверде – 58'   4:2 Вьетто – 63'   5:2 Винисиус Жуниор – 69'   5:3 Вьетто – 79'
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