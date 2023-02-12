«Аталанта» обыграла «Лацио» в матче Серии А

Завершился матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Лацио» и «Аталанта». Главный арбитр матча Даниэле Орсато дал стартовый свисток в 22:45 мск. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Аталанты».

На 23-й минуте Давиде Дзаппакоста открыл счёт, а на 65-й минуте Расмус Хёйлунн после передачи Адемолы Лукмана удвоил преимущество «Аталанты».

Таким образом, «Лацио» опустился на шестое место в чемпионате Италии. Команда набрала 39 очков. Турнирную таблицу продолжает возглавлять «Наполи», который набрал 56 очков. На втором месте находится «Интер» с 43 очками. «Аталанта», «Рома» и «Милан» набрали по 41 очку.

В следующем матче «Аталанта» встретится с «Лечче», а «Лацио» сыграет с «Салернитаной».