Срна — о продаже Мудрика за € 100 млн: в Европе украинцев не так уважают, как бразильцев

Футбольный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна рассказал, как относится к тому, что клуб смог продать Михаила Мудрика в лондонский «Челси» за € 100 млн.
«Ну вот тут ключевое то, что многие в Европе не относятся с большим уважением к украинцам так, как к бразильцам. Вот я считаю, что после этого трансфера будут некоторые изменения. Весь футбольный мир будет смотреть по-другому на украинских футболистов. Забарный перешел за большие деньги, но Миша Мудрик, конечно, это самый большой трансфер, второй в истории футбола в зимний период, самый большой для «Шахтера» и Украины. Я вам скажу, что мы продали бы его дороже, если бы не события на Украине», — приводит слова Срны ua.tribuna.com.
Напомним, переход Мудрика в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из стран бывшего СССР в истории.
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