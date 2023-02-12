Ибрагимович стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Баварии»
Поделиться
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арийон Ибрагимович стал вторым самым молодым дебютантом клуба в истории, сообщает Trancfermarkt.
Арийон дебютировал в составе основной команды «Баварии» в матче с «Бохумом» в возрасте 17 лет и двух месяцев, уступив по этому показателю лишь Паулю Ваннеру, который 7 января 2022 года стал самым молодым дебютнатом «Баварии» в истории в возрасте 16 лет и 15 дней.
В матче с «Бохумом» Арийон вышел на поле на 77-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Встреча прошла в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
«Бавария» продолжает лидировать в немецкой Бундеслиге. Команда опережает «Боруссию» на три очка, а «Унион» — на четыре. «Унион» будет играть позднее вечером.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
04:00
-
03:41
-
02:02
-
01:42
-
00:42
-
00:24
-
00:22
-
00:11
-
00:10
-
00:03
- 11 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:15
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:49
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:32
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:20
Партнерский контент