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Ибрагимович стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Баварии»

Ибрагимович стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Баварии»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арийон Ибрагимович стал вторым самым молодым дебютантом клуба в истории, сообщает Trancfermarkt.

Арийон дебютировал в составе основной команды «Баварии» в матче с «Бохумом» в возрасте 17 лет и двух месяцев, уступив по этому показателю лишь Паулю Ваннеру, который 7 января 2022 года стал самым молодым дебютнатом «Баварии» в истории в возрасте 16 лет и 15 дней.

В матче с «Бохумом» Арийон вышел на поле на 77-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Бавария» продолжает лидировать в немецкой Бундеслиге. Команда опережает «Боруссию» на три очка, а «Унион» — на четыре. «Унион» будет играть позднее вечером.

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