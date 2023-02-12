Гвардиола: не знаю, виноват ли «Сити» в том, что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал обвинения в адрес клуба со стороны английской Премьер-лиги. «Горожан» подозревают в финансовых махинациях.
«Каким бы ни был в итоге приговор, ничто не отнимет у нас эмоций, которые мы испытали в те времена. Чемпионский гол Агуэро, случай с Балотелли и многое другое. Я не знаю, виноват ли клуб в том, что Джеррард поскользнулся в 2014 году на „Энфилде“. Я тогда не был рад его падению из уважения к Стивену как игроку. Но если виноваты мы, то пожалуйста. Никто не лишит нас этих моментов», — приводит слова Гвардиолы Eurofoot.
«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.
Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из высшего дивизиона, если будет доказана вина «горожан» в нарушении финансовых правил.
- 12 февраля 2023
-
05:40
-
05:29
-
05:03
-
04:00
-
03:41
-
02:02
-
01:42
-
00:42
-
00:24
-
00:22
-
00:11
-
00:10
-
00:03
- 11 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:15
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:49
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:32
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:27