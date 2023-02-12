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Гвардиола: не знаю, виноват ли «Сити» в том, что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»

Гвардиола: не знаю, виноват ли «Сити» в том, что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал обвинения в адрес клуба со стороны английской Премьер-лиги. «Горожан» подозревают в финансовых махинациях.

«Каким бы ни был в итоге приговор, ничто не отнимет у нас эмоций, которые мы испытали в те времена. Чемпионский гол Агуэро, случай с Балотелли и многое другое. Я не знаю, виноват ли клуб в том, что Джеррард поскользнулся в 2014 году на „Энфилде“. Я тогда не был рад его падению из уважения к Стивену как игроку. Но если виноваты мы, то пожалуйста. Никто не лишит нас этих моментов», — приводит слова Гвардиолы Eurofoot.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.

Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из высшего дивизиона, если будет доказана вина «горожан» в нарушении финансовых правил.

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