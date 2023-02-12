Гакпо: ван Дейк рассказал мне, насколько важное значение имеет дерби с «Эвертоном»

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо дал интервью в преддверии матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».



Мерсисайдское дерби пройдёт на «Энфилде» 13 февраля и начнётся в 23:00 мск.



«Вирджил [ван Дейк] рассказал мне, насколько важное значение имеет это дерби, какая это напряжённая битва. Он также сказал, что именно в матче с «Эвертоном» забил свой первый гол за «Ливерпуль» – и теперь я надеюсь, что смогу сделать то же самое», – приводит слова Гакпо Mirror.

В декабре 2022 года 23-летний игрок перешёл из ПСВ в «Ливерпуль», подписав контракт с командой на шесть лет. Футболист провёл за команду Юргена Клоппа шесть матчей, однако пока не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.

На чемпионате мира в Катаре Гакпо принял участие в пяти встречах сборной Нидерландов и забил три гола.

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023. Видеоролик: