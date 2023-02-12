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Доннарумма извинился перед болельщиками после поражения от «Монако»

Доннарумма извинился перед болельщиками после поражения от «Монако»
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении команды от «Монако» (1:3) в матче 23-го тура Лиги 1.

«Наши потери не могут быть оправданием. Мы ужасно сыграли, и я хочу извиниться перед фанатами. У нас непростой период.

Во вторник нас ждет очень важный матч [в Лиге чемпионов]. Нам нужно спуститься на землю и хорошенько поработать в ближайшее время. Мы должны как следует сосредоточиться на «Баварии», — сказал вратарь в интервью Prime Video.

14 февраля парижанам предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а 19 февраля – сыграть с «Лиллем». Ответная встреча с немецким грандом пройдёт 8 марта.

Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик:

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