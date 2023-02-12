Моуринью — о ничьей с «Лечче»: это был тяжёлый матч, поле было ужасным

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью подвёл итоги ничейной встречи с «Лечче» (1:1) в 22-м туре Серии А.
«Это был тяжёлый матч. Очевидно, что это не тот результат, которого мы хотели добиться. Поле было ужасным, были огромные проблемы с игрой в одно касание, мяч странно отскакивал от газона. Показывать качественный футбол было непросто.
Не могу сказать о своих футболистах ничего плохого. Также не скажу, что мы потеряли два балла, ведь у нас стало на одно очко больше, чем было до этого противостояния», — сказал специалист в интервью DAZN.
Таким образом, подопечные Жозе Моуринью упустили шанс догнать «Интер» в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Рома» занимает в Серии А третье место, набрав 41 балл в 22 играх. «Лечче» располагается на 14-й строчке с 24 баллами.
Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме. Видеоролик:
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