Сарри – об игре с «Аталантой»: второй гол соперника уничтожил весь наш настрой

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги встречи 22-го тура Серии А с «Аталантой» (0:2).

«Мы неплохо начали игру, могли выйти вперёд в счёт, а впоследствии отыграться после пропущенного, однако второй гол «Аталанты» уничтожил весь настрой – после него мы так и не сумели прийти в себя.



К сожалению, некоторые наши футболисты сбавили обороты после разгромной победы над «Миланом», и в данный момент мы испытываем трудности в атакующей зоне.



Впереди 16 туров, мы не собираемся сдаваться. Таблица очень плотна, шансы имеют все», – заявил специалист в интервью Sky Sport Italia.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» с 39 очками — на шестой позиции.

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