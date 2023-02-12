Сарри – об игре с «Аталантой»: второй гол соперника уничтожил весь наш настрой

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги встречи 22-го тура Серии А с «Аталантой» (0:2).
«Мы неплохо начали игру, могли выйти вперёд в счёт, а впоследствии отыграться после пропущенного, однако второй гол «Аталанты» уничтожил весь настрой – после него мы так и не сумели прийти в себя.
К сожалению, некоторые наши футболисты сбавили обороты после разгромной победы над «Миланом», и в данный момент мы испытываем трудности в атакующей зоне.
Впереди 16 туров, мы не собираемся сдаваться. Таблица очень плотна, шансы имеют все», – заявил специалист в интервью Sky Sport Italia.
После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» с 39 очками — на шестой позиции.
Фанаты «Лацио» использовали нацистские жесты перед матчем ЛЕ. Видеоролик:
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