Флорентино Перес: победа на клубном ЧМ — это вишенка на торте

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу на клубном чемпионате мира.
«Чтобы выиграть клубный чемпионат мира, сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. А, как всем известно, у «Реала» роман с Лигой чемпионов. Здесь же — вишенка на торте. Всегда трудно выиграть титул, но этот особенный, потому что, как я уже говорил, сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Быть лучшим в Европе, а затем в мире — это то, чем я очень горжусь.
В «Реале» всё, что вы выигрываете, является отправной точкой для того, что будет дальше. Смесь ветеранов и новичков во главе с таким великим тренером, как Карло Анчелотти, даёт результат. Я очень доволен. В этой команде, помимо великих игроков, есть воспитанники «Реала». И это делает нас непобедимыми», — приводит слова Переса AS со ссылкой на RMTV.
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