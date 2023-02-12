Тренер «Аль-Хиляля» Диас: горжусь своими игроками
Поделиться
Главный тренер «Аль-Хиляля» Рамон Диас прокомментировал поражение в финале клубного ЧМ с мадридским «Реалом».
«Встретились с командой высокого уровня, высокой категории. Это послужило нам опытом. Я горжусь своими игроками, потому что они хорошо проявили себя. Было видно превосходство Мадрида.
Индивидуальные ошибки? С соперником такого уровня испытываешь сильное давление. Мы сделали не так много ошибок, но сказалось их качество. Нелегко забить три гола в ворота «Мадрида», думаю, болельщики «Аль-Хиляля» будут нами довольны. Усилия моих игроков должны радовать, а команда — набираться опыта на будущее», — приводит слова специалиста AS.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
10:12
-
10:08
-
10:05
-
09:52
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
09:07
-
08:26
-
06:43
-
06:31
-
06:21
-
05:40
-
05:29
-
05:03
-
04:00
-
03:41
-
02:02
-
01:42
-
00:42
-
00:24
-
00:22
-
00:11
-
00:10
-
00:03
- 11 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:18
Партнерский контент