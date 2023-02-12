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Тренер «Аль-Хиляля» Диас: горжусь своими игроками

Тренер «Аль-Хиляля» Диас: горжусь своими игроками
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Рамон Диас прокомментировал поражение в финале клубного ЧМ с мадридским «Реалом».

«Встретились с командой высокого уровня, высокой категории. Это послужило нам опытом. Я горжусь своими игроками, потому что они хорошо проявили себя. Было видно превосходство Мадрида.

Индивидуальные ошибки? С соперником такого уровня испытываешь сильное давление. Мы сделали не так много ошибок, но сказалось их качество. Нелегко забить три гола в ворота «Мадрида», думаю, болельщики «Аль-Хиляля» будут нами довольны. Усилия моих игроков должны радовать, а команда — набираться опыта на будущее», — приводит слова специалиста AS.

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