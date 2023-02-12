Мозес Дэвид — о разгроме «Ростова»: «Краснодар» провёл работу над ошибками
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид высказался о разгромной победе над «Ростовом» (4:0) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ. В этой встрече форвард забил свой первый мяч за «быков».
«Отличная игра с «Ростовом». Мы проиграли прошлый матч, но провели работу над ошибками и показали всё в этой встрече. Отличный матч. Первый гол в составе «Краснодара»? Отличные чувства, я вышел на поле с желанием забить гол. Отличная победа для команды, и для меня. Я очень рад.
Я очень рад быть в «Краснодаре», все очень дружелюбные, ребята меня отлично приняли. Я с нетерпением жду дальнейших матчей, чтобы достичь необходимых результатов с командой», — сказал Мозес Дэвид в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».
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