Коди Гакпо рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо рассказал, что минувшим летом был близок к переходу из ПСВ в «Манчестер Юнайтед».



«Прошлым летом я много разговаривал с Ван Нистелроем (тренер ПСВ, бывший игрок МЮ) о «Манчестер Юнайтед». В тот момент казалось, что переход в манчестерский клуб был близок. Но в январе ситуация изменилась.Это было желание Руда, чтобы я перешел в большой клуб, и я думаю, что добился этого, оказавшись в «Ливерпуле», – приводит слова Гакпо Mirror.



В декабре 2022 года 23-летний игрок перешёл из ПСВ в «Ливерпуль», подписав контракт с командой на шесть лет. Футболист провёл за команду Юргена Клоппа шесть матчей, однако пока не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.



На чемпионате мира в Катаре Гакпо принял участие в пяти встречах сборной Нидерландов и забил три гола.