Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коди Гакпо рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Коди Гакпо рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо рассказал, что минувшим летом был близок к переходу из ПСВ в «Манчестер Юнайтед».

«Прошлым летом я много разговаривал с Ван Нистелроем (тренер ПСВ, бывший игрок МЮ) о «Манчестер Юнайтед». В тот момент казалось, что переход в манчестерский клуб был близок. Но в январе ситуация изменилась.Это было желание Руда, чтобы я перешел в большой клуб, и я думаю, что добился этого, оказавшись в «Ливерпуле», – приводит слова Гакпо Mirror.

В декабре 2022 года 23-летний игрок перешёл из ПСВ в «Ливерпуль», подписав контракт с командой на шесть лет. Футболист провёл за команду Юргена Клоппа шесть матчей, однако пока не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.

На чемпионате мира в Катаре Гакпо принял участие в пяти встречах сборной Нидерландов и забил три гола.

Новость по теме
Гакпо: ван Дейк рассказал мне, насколько важное значение имеет дерби с «Эвертоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023