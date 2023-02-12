Бейл — Писарскому после слов об иностранцах: Сыч, будешь моим учителем?

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл отреагировал на интервью нападающего команды Владимира Писарского, заявившего, что иностранные футболисты РПЛ должны изучать русский язык.

«Сыч, будешь моим учителем?» — задался вопросом Бейл в своём телеграм-канале.

27-летний Бейл выступает за самарскую команду с августа 2021 года. В 22 матчах нынешнего сезона нидерландец забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

26-летний Писарский пополнил состав «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Начал сезон форвард в «Оренбурге», где в 15 матчах Российской Премьер-Лиги забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Владимир Писарский является лучшим бомбардиром турнира.