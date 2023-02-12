Захарян и Лесовой пропускают товарищеский матч «Динамо» с «Олимпиком»
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Сегодня, 12 февраля, московское «Динамо» на тренировочный сборах проведёт товарищеский матч с узбекским «Олимпиком». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 мск.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Осокин, Маричаль, Паршивлюк, Норманн, Александров, Сулаквелидзе, Грулёв, Тюкавин, Макаров.
Запасные: Будачёв, Купцов, Даса, Бессмертный, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Малыгин, Боков, Смолов, Нгамалё, Сазонов, Зазвонкин, Шагиахметов, Гагнидзе, Кутицкий, Фомин, Гладышев, Цесь.
По решению медицинского штаба в матчах не примут участие Даниил Лесовой и Арсен Захарян.
Официальную часть сезона «Динамо» возобновит матчами с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России. Встречи состоятся 23 февраля и 1 марта.
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