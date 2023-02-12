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Форвард «Динамо» Тюкавин сделал предложение своей девушке

Форвард «Динамо» Тюкавин сделал предложение своей девушке
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сделал предложение своей возлюбленной Алене Шабуровой. Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсетях. Пара вместе с 2016 года.

Фото: Личный архив Алены Шабуровой

20-летний Тюкавин — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России забил пять голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

«Динамо» возобновит официальную часть сезона матчами с самарскими «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России, встречи состоятся 23 февраля и 1 марта. 5 марта команды сыграют вновь, но уже в рамках чемпионата России. В 17 матчах турнира «Динамо» набрало 29 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.

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