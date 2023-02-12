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Кристоф Галтье: не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией»

Кристоф Галтье: не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией»
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что сомневается в участии Килиана Мбаппе в грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Я не думаю, что Мбаппе сыграет. Предстоят и другие матчи, мы не хотим рисковать его здоровьем. Мы надеемся, что он успешно восстановится.Надеемся, что Верратти, Месси и остальные футболисты, которые были на скамейке (в матче с «Монако»), смогут сыграть», – приводит слова главного тренера «ПСЖ» Get French Football News.

Напомним, Килиан Мбаппе получил травму двуглавой мышцы левого бедра 1 февраля во время матча французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). В «ПСЖ» сообщили, что восстановление игрока займёт около трёх недель. Первый матч «Баварии» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.

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