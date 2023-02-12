Юрген Клопп: если хотите критиковать, критикуйте меня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о проблемной ситуации в клубе и отреагировал на критику в адрес команды после поражения от «Вулверхэмптона» в 22-м туре английской Премьер-лиги.
«Я недоволен нашей ситуацией. Но то, как вы справляетесь с трудностями и ведёте себя в проблемной ситуации, определяет, каким будет время после неё. Я несу ответственность за все это. Если вы хотите критиковать, критикуйте меня. Не ищите других людей», — приводит слова главного тренера «Ливерпуля» Sky Sports.
Напомним, команда Клоппа не побеждает в АПЛ уже четыре матча подряд. Сейчас «Ливерпуль» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В текущем розыгрыше АПЛ красные набрали 29 очков в 20 встречах. В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле примет «Эвертон». Игра состоится завтра, 13 февраля, 23:00 мск.
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