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Роман Шишкин: «Спартак» — ближайший конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство

Роман Шишкин: «Спартак» — ближайший конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин считает, что московская команда — самый ближайший конкурент «Зенита» в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» в последние годы выигрывал чемпионаты легко, сейчас продолжает это делать. Самый ближайший конкурент — это «Спартак». Это и есть главная интрига РПЛ.

«Спартак» показывает хороший футбол, в какой-то степени чемпионский. На сегодняшний день единственная команда, способная навязать борьбу. Это мои личные ожидания от второй части чемпионата», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» в 17 матчах чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице первое место. «Спартак», идущий следом, имеет в своём активе 36 очков.

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