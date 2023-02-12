Зелимхан Бакаев — о матче с «Уралом»: главное, что теперь там нет Адамова

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с «Уралом».

«Подсказывает ли Адамов, как действовать в матче с «Уралом»? Да, но там в любом случае уже новый тренер. Самое главное, что и Арсена там нет — был бы он, тяжелее бы пришлось. Хорошо, что теперь он с нами (улыбается)», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдёт 14 февраля и начнётся в 16:00 мск.

Клуб из Санкт-Петербурга возобновит официальную часть сезона гостевой встречей с ульяновской «Волгой» в Фонбет Кубке России. «Урал» 22 и 27 февраля на турнире встретится с «Ростовом». Отметим, что клуб из Екатеринбурга вышел в плей-офф Пути РПЛ, «Зенит» — в Пути регионов.