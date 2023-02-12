Сенников: особенно интересно посмотреть за «Локо» — сделает ли Галактионов что-то новое?

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от просмотра матчей команды во второй части сезона.

«В большей степени будет интересно посмотреть за борьбой за выживание. Хочется увидеть, как после зимней паузы команды подойдут. Не растратит ли «Зенит» своё преимущество, как будут проводить оставшиеся матчи.



Интересно просто понаблюдать. Мне кажется, что к российскому чемпионату сейчас в нашей стране повышенный интерес. Все ждут его начала. Есть команды-загадки: «Факел», «Торпедо», «Химки» — непонятно, что и где. Мы их списали в аутсайдеры, а вдруг они расцветут? Мне особенно интересно посмотреть за «Локомотивом». Сделает ли что-то новое Галактионов?» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.