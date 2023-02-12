Гол Смолова с пенальти принёс «Динамо» победу в товарищеском матче с узбекским «Олимпиком»

Сегодня, 12 февраля, московское «Динамо» на тренировочных сборах провело товарищеский матч с узбекским «Олимпиком». Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил нападающий Фёдор Смолов, реализовавший пенальти. 11-метровый удар заработал Георгий Сулаквелидзе.

С первых минут в составе «Динамо» появились Шунин, Лаксальт, Осокин, Маричал, Паршивлюк, Норманн, Александров, Сулаквелидзе, Грулёв, Тюкавин, Макаров. Смолов вышел на поле по ходу встречи. По решению медицинского штаба в матче не приняли участия Даниил Лесовой и Арсен Захарян.



Официальную часть сезона «Динамо» возобновит матчами с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России. Встречи состоятся 23 февраля и 1 марта.