Гол Смолова с пенальти принёс «Динамо» победу в товарищеском матче с узбекским «Олимпиком»
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Сегодня, 12 февраля, московское «Динамо» на тренировочных сборах провело товарищеский матч с узбекским «Олимпиком». Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0.
Единственный гол на 80-й минуте забил нападающий Фёдор Смолов, реализовавший пенальти. 11-метровый удар заработал Георгий Сулаквелидзе.
С первых минут в составе «Динамо» появились Шунин, Лаксальт, Осокин, Маричал, Паршивлюк, Норманн, Александров, Сулаквелидзе, Грулёв, Тюкавин, Макаров. Смолов вышел на поле по ходу встречи. По решению медицинского штаба в матче не приняли участия Даниил Лесовой и Арсен Захарян.
Официальную часть сезона «Динамо» возобновит матчами с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России. Встречи состоятся 23 февраля и 1 марта.
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