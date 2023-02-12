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Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался после поражения команды от «Монако»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался после поражения команды от «Монако»
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Капитан и защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о поражении команды от «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции.

«Мы разговариваем друг с другом в раздевалке. Мы выходим на поле и не хотим проигрывать. Я думаю, что вместе мы сможем пройти через это легче. Каждый должен смотреть на себя, улучшать свои показатели, и это улучшит команду. Нам нужно поговорить друг с другом. Вы всегда должны быть позитивными, даже если в такие моменты это очень сложно. Вы должны быстро возвращаться в нормальное состояние», — приводит слова Маркиньоса Prime Video Sport France в «Твиттере».

«Монако» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы. «ПСЖ» (54) остаётся первым.

Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик:

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