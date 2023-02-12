Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался после поражения команды от «Монако»
Поделиться
Капитан и защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о поражении команды от «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции.
«Мы разговариваем друг с другом в раздевалке. Мы выходим на поле и не хотим проигрывать. Я думаю, что вместе мы сможем пройти через это легче. Каждый должен смотреть на себя, улучшать свои показатели, и это улучшит команду. Нам нужно поговорить друг с другом. Вы всегда должны быть позитивными, даже если в такие моменты это очень сложно. Вы должны быстро возвращаться в нормальное состояние», — приводит слова Маркиньоса Prime Video Sport France в «Твиттере».
«Монако» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы. «ПСЖ» (54) остаётся первым.
Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик:
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
13:17
-
13:15
-
13:07
-
13:02
-
12:59
-
12:50
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:16
-
12:03
-
11:49
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:12
-
10:08
-
10:05
-
09:52
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
09:07
-
08:26
-
06:43
-
06:31
-
06:21
-
05:40
Партнерский контент