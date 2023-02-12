Защитник «ПСЖ» Кимпембе: у нас не кризис, сезон длинный, он ещё не закончился

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе после поражения от «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции считает, что у его команды нет кризиса. До этого парижане вылетели из Кубка Франции, проиграв «Марселю» в 1/8 финала.

«Нынешнюю ситуацию в клубе нельзя назвать кризисом. Сезон еще длинный, он еще не закончился. Мы должны вернуться и сделать все возможное, чтобы хорошо выступить в следующих матчах. Быть футболистом „ПСЖ“ очень тяжело. Мы должны взять на себя ответственность и принимать правильные решения на поле», — приводит слова Кимпембе Le Parisien.

14 февраля «ПСЖ» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Отметим, что в матче не примет участие Килиан Мбаппе и, вероятно, Лионель Месси. Оба нападающих восстанавливаются после травм.

Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик: