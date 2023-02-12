Александр Мостовой: одна осечка «Зенита» в РПЛ — уже запара. Верю, что интрига будет

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от второй части Российской Премьер-Лиги.

«Главная интрига — смогут ли команды догнать «Зенит». Всё-таки шесть очков — это не много. Если бы было девять, то никакой интриги. Но сейчас одна осечка «Зенита» — и уже запара. Пока у «Спартака» всё неплохо. Верю, что эта интрига будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российская Премьер-Лига возобновится 3 марта. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка в 17 матчах. На втором месте находится московский «Спартак» (36 очков), на третьем — «Ростов» (35), на четвёртом — «Динамо» (29), а на пятом — ЦСКА (29).