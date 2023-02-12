«Химки» уступили «Мактааралу» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Химки» и казахстанский «Мактаарал». Игра проходила на тренировочном поле отеля в турецком Белеке. «Мактаарал» победил со счётом 3:2.

На 6-й минуте Дунайбек Аянхан вывел «Мактаарал» вперёд, на 22-й минуте Джаха Яо Леонард удвоил преимущество своей команды. Спустя семь минут «Химки» отыграли один мяч усилиями Александра Долгова. На 48-й минуте в составе «Мактаарала» отличился Алекс Бруно, а на 80-й минуте забил гол игрок «Химок» Лев Скворцов.

Сегодня, 12 февраля, «Химки» проведёт ещё один товарищеский матч. В 17:00 мск красно-чёрные сыграют с московским «Динамо». «Химки» располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.