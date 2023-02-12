Президент «Велеса» сообщил, что нападающий «Ростова» Артём Нтумба находится на просмотре

Президент «Велеса» Евгений Шиленков подтвердил, что нападающий «Ростова» Артём Нтумба находится в его команде на просмотре.
«Артём действительно находится в расположении «Велеса», сегодня принимал участие в матче. Пока он находится на просмотре, поэтому мы не готовы говорить, будем ли подписывать с ним контракт», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее об этом сообщил телеграм-канал «НЕКЛАСИКО». 19-летний Нтумба в 10 матчах нынешнего сезона основную и молодёжные команды «Ростова» провёл на поле 283 минуты, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
«Велес» в 20 матчах Мелбет Первой Лиги набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.
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