Президент «Велеса» сообщил, что нападающий «Ростова» Артём Нтумба находится на просмотре

Президент «Велеса» Евгений Шиленков подтвердил, что нападающий «Ростова» Артём Нтумба находится в его команде на просмотре.

«Артём действительно находится в расположении «Велеса», сегодня принимал участие в матче. Пока он находится на просмотре, поэтому мы не готовы говорить, будем ли подписывать с ним контракт», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал «НЕКЛАСИКО». 19-летний Нтумба в 10 матчах нынешнего сезона основную и молодёжные команды «Ростова» провёл на поле 283 минуты, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

«Велес» в 20 матчах Мелбет Первой Лиги набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.