Кимпембе: в «ПСЖ» играет не только Килиан Мбаппе, хоть он и важен для команды

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался о важности нападающего Килиана Мбаппе для французской команды.
«Зависит ли «ПСЖ» от Мбаппе? Мы команда. Мы играем с одиннадцатью игроками на поле плюс запасные. Это не только Килиан, даже если мы знаем, что он является важным игроком для этой команды и для этого клуба. Мы знаем, что пока мы будем обходиться без него, и посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Кимпембе Le Parisien.
У 24-летнего Килиана Мбаппе в 26 встречах нынешнего сезона 25 голов и шесть результативных передач. Он точно пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
14 февраля «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а 19 февраля – сыграть с «Лиллем». Ответная встреча с немецким клубом состоится 8 марта.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик:
- 12 февраля 2023
-
14:54
-
14:50
-
14:38
-
14:33
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
13:49
-
13:49
-
13:42
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:07
-
13:02
-
12:59
-
12:50
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:16
-
12:03
-
11:49
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:12
-
10:08
-
10:05