Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кимпембе: в «ПСЖ» играет не только Килиан Мбаппе, хоть он и важен для команды

Кимпембе: в «ПСЖ» играет не только Килиан Мбаппе, хоть он и важен для команды
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался о важности нападающего Килиана Мбаппе для французской команды.

«Зависит ли «ПСЖ» от Мбаппе? Мы команда. Мы играем с одиннадцатью игроками на поле плюс запасные. Это не только Килиан, даже если мы знаем, что он является важным игроком для этой команды и для этого клуба. Мы знаем, что пока мы будем обходиться без него, и посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Кимпембе Le Parisien.

У 24-летнего Килиана Мбаппе в 26 встречах нынешнего сезона 25 голов и шесть результативных передач. Он точно пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

14 февраля «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а 19 февраля – сыграть с «Лиллем». Ответная встреча с немецким клубом состоится 8 марта.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик:

Новость по теме
Кристоф Галтье: не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023