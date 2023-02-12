Кимпембе: в «ПСЖ» играет не только Килиан Мбаппе, хоть он и важен для команды

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался о важности нападающего Килиана Мбаппе для французской команды.

«Зависит ли «ПСЖ» от Мбаппе? Мы команда. Мы играем с одиннадцатью игроками на поле плюс запасные. Это не только Килиан, даже если мы знаем, что он является важным игроком для этой команды и для этого клуба. Мы знаем, что пока мы будем обходиться без него, и посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Кимпембе Le Parisien.

У 24-летнего Килиана Мбаппе в 26 встречах нынешнего сезона 25 голов и шесть результативных передач. Он точно пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».



14 февраля «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а 19 февраля – сыграть с «Лиллем». Ответная встреча с немецким клубом состоится 8 марта.

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