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Славиша Йоканович считает, что «Динамо» нужно наработать менталитет победителей

Славиша Йоканович считает, что «Динамо» нужно наработать менталитет победителей
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с «Химками».

«Вечерний матч с «Химками»? Всё это часть подготовки к официальным матчам против «Крыльев Советов», в которых результат уже будет важен. Конечно, нам нужно нарабатывать менталитет победителей, и мы будем стремиться к победе в игре с «Химками». Вечером сыграют футболисты, которые не участвовали в утреннем матче или сыграли мало минут», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

«Динамо» возобновит официальную часть сезона матчами с самарскими «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России. Встречи состоятся 23 февраля и 1 марта. 5 марта команды сыграют вновь, но уже в рамках чемпионата России. В 17 матчах турнира «Динамо» набрало 29 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место.

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