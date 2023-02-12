Полузащитник ЦСКА Мендес: физически РПЛ намного сильнее лиги Чили, там больше розыгрышей

Полузащитник сборной Чили и московского ЦСКА Виктор Фелипе Мендес ответил на вопрос о разнице между российским и чилийским чемпионатами.
«Сложно сравнивать настолько непохожие турниры. Физически Российская премьер-лига намного сильнее, сто процентов. Отобрали мяч — и сразу вперед. В Чили больше розыгрышей, прежде чем дойти ворот соперника, это ключевое отличие. Еще один аспект — финансовый. У РПЛ здесь явное превосходство: по статусу, рейтингам, суммам контрактов и звучным трансферам Россия выше. У российских клубов намного больше возможностей развивать футболистов и придавать новый импульс их карьере. В Чили этого недостает, там менее профессиональный подход. Чилийские клубы хотят, чтобы к ним приходили футболисты, но нет обратного движения в плане их дальнейшего роста», – приводит слова Мендеса «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мендес провёл 14 матчей. На данный момент футболист не отметился ни одним результативным действием.
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